Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Großen Wert auf den Knigge legt nicht zuletzt Trainer Dirk Bruns - einst die „Katze aus Kuba“, heute der Steffen Baumgart der höchsten emsländischen Spielklasse. Als Torwart erwarb er sich den Spitznamen „Katze aus Kuba“, als Trainer verkörpert er den Steffen Baumgart der Kreisliga Emsland. „Laut, emotional, aggressiv und fordernd“, so beschreibt er es selbst, coacht Dirk Bruns seine Mannschaft vom Spielfeldrand.

Im Jahr 2107 übernahm er den Meppener Ortsteilklub SV Bokeloh als Tabellenletzten der 2. Kreisklasse und formte seinen Heimatverein innerhalb weniger Jahre zu einem Spitzenteam in der höchsten emsländischen Spielklasse, der Opti Wohnwelt Emslandliga. Bei allem Temperament und Hingabe für sein Team hat Bruns aber immer auch den Knigge im Auge. „Mir ist wichtig, dass wir vor, während und nach dem Spiel einen vernünftigen Umgang pflegen und uns entsprechend verhalten. Das schließt selbstverständlich die Schiedsrichter und Assistenten mit ein.“

In der Saison 2022/23 fuhr sein Team als Kreisliga-Aufsteiger mit Platz drei nicht nur sportlich ein tolles Ergebnis ein, sondern sorgte auch in puncto Fairness für Furore – und zwar landesweit. Unter 967 von der Kreis- bis zur Bundesliga ausgewerteten niedersächsischen Vereinen erzielten die Blau-Weißen das beste Ergebnis und gewannen damit den VGH-Fairness-Cup. In 28 Spielen kassierten sie lediglich 19 Karten – „eine beeindruckende Leistung“, wie nicht nur Dr. Fabrice Gerdes findet. „Normalerweise teilen sich diese Anzahl der linke und rechte Verteidiger auf“, scherzte der Vertriebsvorstand der VGH Versicherungen anlässlich der Ehrungsveranstaltung am 19. Oktober in Barsinghausen.

Neben Gerdes und der 25-köpfigen Delegation des SV Bokeloh konnte NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert im festlich geschmückten Saal Berlin des Sporthotel Fuchsbachtal nahezu das komplette NFV-Präsidium sowie drei Vertreter des NFV-Kreises Emsland begrüßen. „Beim SV Bokeloh passt das Gesamtpaket. Nicht nur hinsichtlich der Willkommenskultur für die Schiedsrichter können sich manche große Vereine von Bokeloh eine Scheibe abschneiden“, erklärte Schiri-Chef Tobias Dankert. Neben ihm hatten der Kreisvorsitzende Heinz-Gerd Evers und Reinhard Schroer (Vorsitzender Seniorenfußball) die Reise nach Barsinghausen angetreten.

Für den SV Bokeloh dankte der Vorsitzende Peter Lake dem NFV und den VGH Versicherungen für das „schöne Ambiente“ der Ehrungsveranstaltung. „Das ganze Dorf ist stolz auf diese Mannschaft“, sagte Lake und berichtete, dass „jeder der Jungs in der Jugend irgendwann mal für uns gespielt hat. Insofern kennen sie die Philosophie des SV Bokeloh von klein auf.“

Dieser Text wurde erstellt von:

Friedhelm Forbriger/NFV

Kreisfußballverband Emsland