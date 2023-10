Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Lieber Herr Gertel, Sie sind seit 23 Jahren Trainer für Judo und Ju-Jutsu im Hadashi Fürstenau e.V. Was genau begeistert sie an Judo und was unterscheidet Kampfsport von anderen Sportarten?



Judo ist meine persönliche Lebensphilosophie: Zum einen gilt es, Technik und Kraft im richtigen Moment einzusetzen und sich auszupowern, zum anderen sorgen ein respektvoller Umgang und Hilfsbereitschaft im Rahmen von klaren Regeln für Sicherheit. Diese Judowerte leben unsere Trainerinnen und Trainer vor und die Kinder verinnerlichen sie ganz selbstverständlich.



Beim Judo kommt es nicht auf die Größe, das Gewicht oder andere körperliche Gegebenheiten an. Jedes Kind kann seine individuellen Stärken fördern und zu seinem Vorteil einsetzen. Alle Kinder werden gleich behandelt. Jedes Kind trainiert mit jedem: Größere mit Kleineren, Stärkere mit Schwächeren. Es kommt nicht selten vor, dass ein Kampf anders ausgeht als man es erwartet hat, da Kraft und Technik gezielt ausgelotet werden können.



Herr Gertel, was bewirkt eigentlich das Partner-Training und das gemeinsame Training von Mädchen und Jungen?



Durch das Partner-Training im Judo lernt man bei uns von Kindesbeinen an, Verantwortung zu übernehmen für einen anderen Menschen. Ein Gegner ist beim Judo auch immer ein Partner und oftmals sogar ein Freund, auf den wir angewiesen sind und für den wir zu jeder Zeit eine Fürsorgepflicht haben. Unsere Kinder lernen durch das Partner-Training, ihr Gegenüber einzuschätzen, zu verstehen und mit ihm auszukommen. Dadurch reflektieren sie auch sich und ihr eigenes Verhalten. Auch wenn sie mal gegeneinander kämpfen, das Ziel ist das Miteinander.



Das Geschlecht spielt beim Judo keine Rolle. Wir trainieren gemeinsam und ich habe damit bislang nur positive Erfahrungen gemacht. Oftmals mobilisieren Mädchen alle ihre Kräfte, wenn sie gegen Jungen antreten und probieren alles aus, was sie geübt haben. Und Jungen lernen, sich mit ihren Kräften auch mal zurückzuhalten.



www.kinderstarkmachen.de

Hadashi Fürstenau e.V.