Einen ganz besonderen Gast durfte die Schiedsrichtervereinigung Emsland in Haselünne begrüßen. Der Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg aus Osnabrück war beim Spiel JFV Haselünne gegen Spelle-Venhaus der B-Juniorinnen als „Pate“ des neuen Schiedsrichters Max Schiller aus Meppen eingesetzt.

Diese Aktion ist Teil der DFB-Kampagne „Profi wird Pate“ bei der Bundesliga-Schiedsrichter als Unterstützung für neue Schiedsrichterinnen fungieren und bei den ersten Einsätzen begleiten. „Im Emsland wird jeder neue Schiedsrichter mindestens drei Spiele von einem erfahrenen Schiedsrichter begleitet“, führt Obmann Tobias Dankert aus. „Dadurch konnten wir die Quote derer, die nach kurzer Zeit wieder aufhören stark reduzieren“. Auch die Aktion „Der Schiedsrichter lernt auch noch…“ bei dem alle Beteiligten zum Fairplay gegenüber dem jungen Schiedsrichter aufgerufen werden, trug dabei sicherlich zu diesem Erfolg der letzten Jahre bei.

Auf dem Kunstrasen des Haselünner SV bestritt Max sein allererstes Spiel. Entsprechend aufgeregt war er vor dem Spiel aufgeregt: „Mein allererster Einsatz als Schiedsrichter und dann von einem Bundesliga-Schiedsrichter begleitet zu werden, das ist ein absolutes Highlight. Ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis!“

„Die Arbeit an der Basis ist für uns Bundesliga-Schiedsrichter besonders wichtig. Wir sind ein Teil der Gemeinschaft aller Schiedsrichterinnen in Deutschland und geben gerne etwas zurück. Daher ist ein solcher Einsatz für mich selbstverständlich“, beschreibt Willenborg die Motivation für diesen besonderen Einsatz. Bei einer kurzen Ansprache an beide Mannschaften berichtete Willenborg von den Problemen der Basis: „Zu viele Schiedsrichterinnen hören nach kurzer Zeit wieder auf, weil auf und neben den Plätzen zu viel Gemecker und Geschrei ist. Das müssen wir ändern!“

Gleichzeitig motivierte er die jungen Spielerinnen: „Macht einen Schiedsrichterinnen-Kurs und lernt das Spiel von einer anderen Seite kennen. Dieser Perspektivwechsel ist wichtig und lohnenswert, auch für das eigene Spiel.“

Am Ende bescheinigte Willenborg dem jungen Kollegen eine gute Leistung in einem sehr fair geführten Spiel. „So sollte es im Amateurbereich immer sein – sportlicher Wettkampf unter fairen Bedingungen“ – da waren sich alle Beteiligten am Ende einig.

Hintergrund zum Patensystem: Das DFB-Patensystem wurde zur Saison 2017/2018 als Pilotprojekt eingeführt. Inzwischen kommen Patinnen in allen Landesverbänden zum Einsatz und sollen die teils große Zahl an Abgängen insbesondere bei jungen Schiri-Neulingen reduzieren, um sie langfristig an den Fußball zu binden.

Dieser Text wurde erstellt von:

Karl-Heinz Hasken

Kreisfußballverband Emsland