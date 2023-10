Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Vom 6. bis 8. Oktober fanden „World Rowing Coastal Championships“, die Weltmeisterschaften im Coastal Rowing in der italienischen Hafenstadt Barletta an der Adria statt, bei der über 450 Ruderinnen und Ruderer aus 32 Nationen um die Titel kämpften. Mit dabei war auch Christian Vennemann vom Osnabrücker Ruder-Verein, der mit Hendrik Nagel (Bremen), Maiko Remmers (Aurich), Malte Hein (Hamburg) und Steuerfrau Anja Nordmann (Flensburg) im Vierer an den Start ging. Im Vierer hatten insgesamt 27 Boote aus 14 Nationen gemeldet.

Im Vorlauf konnte sich das norddeutsche Quartett bei moderaten Bedingungen im Vorlauf über vier Kilometer zu Beginn des Rennens in der Mitte des 13-Boote-Feldes platzieren. Den sechsten Platz konnte das Team bis ins Ziel halten und sich somit souverän ein Ticket für das A-Finale sichern.

Am Sonntag fanden die Finalrennen über sechs Kilometer statt, zu denen mehrere tausend Besucher die Wettkampfflächen und Tribünen am Strand von Barletta säumten. Im Massenstart des 18-Boote-Finales hatte das deutsche Boot zunächst Schwierigkeiten, einen gemeinsamen Rhythmus zu finden und Kollisionen mit den teilweise chaotisch steuernden gegnerischen Booten zu entgehen.

Steuerfrau Anja Nordmann entschied sich für einen defensiven Kurs und wich an den Wendemarken der 6km-Rundstrecke geschickt den sich teils stark behakenden Gegnern aus. Dadurch gelang es „GER 01“, sich Stück für Stück vorzuarbeiten. Am Strand angekommen, sprang Bugmann Remmers aus dem Boot heraus und sprintete nach 25:42 Minuten als Zehnter durch den Zielbogen.

Gold und Bronze sicherten sich zwei Boote aus Italien, während Silber an das zweite deutsche Boot aus Stuttgart ging. Vor den Norddeutschen kamen noch die Ukraine, Spanien, Monaco, die USA, Neuseeland und Portugal ins Ziel.

„Wir hatten eine schwierige Vorbereitung und konnten trotzdem mit den anderen Booten, die teilweise mit WM- und Olympiateilnehmern besetzt waren, gut mithalten. Daher sind wir mit unserer Top 10-Platzierung zufrieden. Besonders gut gefallen hat mir, dass wir im Finale bei uns geblieben sind und uns nach dem verpatzten Start konsequent nach vorne gearbeitet haben“, fasst Vennemann das Finalrennen zusammen.



Dieser Text wurde erstellt von:

Christian Vennemann

Osnabrücker Ruder-Verein von 1913 e. V.