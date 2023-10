Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.



Im Rahmen eines 10-stündigen Schnupperkurses werden den Kindern die Grundlagen des Judosportes vermittelt. Dabei steht die Verbesserung der motorischen Fähigkeiten, der Beweglichkeit sowie das Erlernen von Disziplin und Verhalten auf der Matte im Vordergrund. Auch der Spaß am Judo, insbesondere am Wettkampf, soll natürlich nicht zu kurz kommen!

Der Kurs wird vom 04. November 2023 bis zum 20. Januar 2024 stattfinden und mit der Prüfung zum weiß-gelben Gürtel abschließen. Im Anschluss können die Kinder am regulären Trainingsbetrieb der Hollager Judoabteilung teilnehmen. Trainiert wird jeweils samstags von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr unter Leitung von Lisa und Nicole Fischer. Trainingsstätte ist die Trainingshalle von Blau-Weiss Hollage an der Bergstraße 18 in Wallenhorst / Hollage.



Zur Teilnahme wird die Vereinsmitgliedschaft bei Blau-Weiss Hollage vorausgesetzt, die bei der ersten Trainingseinheit am 04. November 2023 abgeschlossen werden muss.

Sollte Ihr Kind wider Erwarten keinen Spaß am Judo haben, kann die Mitgliedschaft bis zum 15. Januar 2024 fristlos gekündigt werden. Der Vereinsbeitrag für Kinder beträgt aktuell 10,00 € monatlich.



Anmeldungen sind spätestens bis zum 01. November 2023 in der Judo-Geschäftsstelle von Blau-Weiss Hollage, bei Jennifer Juber, Tel.: 05407/8039896 (montags und dienstags von 11:00 bis 13:00 Uhr oder donnerstags zwischen 08:00 und 12:00 Uhr) oder per E-Mail unter Angabe von Name, Jahrgang, Adresse und Telefonnummer an judo@blauweisshollage.com möglich! Die Teilnehmerzahl des Kurses ist auf maximal 26 Plätze beschränkt. Diese werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. Wir bitten um Beachtung bei der Anmeldung.

Weiter Informationen zum Kurs finden Sie unter http://www.blauweisshollage.com/abteilung/judo/artikel/judoanfaengerkurs-fuer-kinder-7.html

Viele weitere aktuelle Informationen rund um den Judosport in Hollage finden Sie außerdem im Internet unter www.blauweisshollage.com oder bei Facebook unter: https://www.facebook.com/bwhollage und auch bei Instagram.

Dieser Text wurde erstellt von:

Tim Trappe

Blau-Weiss Hollage