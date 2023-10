Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Von Melle-Buer nach Portugal. Auf den Spuren von Ilse Losa. Die junge jüdische Frau nannte Hitler einen „Verbrecher“ und entkam nur mit Glück den Nationalsozialisten. Ihr Weg führte sie nach Porto, wo sie fortan lebte. In portugiesischer Sprache verarbeitete sie ihre Erfahrungen von Exil, Fremde und Identität literarisch. Sie schrieb zahlreiche Kinder- und Jugendbücher und übersetze Autoren wie Erich Kästner, Thomas Mann und Bertolt Brecht.

Dieser Theaterabend bringt den Zuschauer*innen Leben und Werk der in Deutschland fast unbekannten, deutsch-portugiesischen Autorin und Kulturvermittlerin näher.



Dazu lädt ArtIG, die Interessensgemeinschaft für Kunst und Kultur, am 12. November auf den Hof Finke-Gröne in Melle-Buer an der Barkhausener Straße 78 ein.



Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr in der Lesescheune.



Es gibt einen Kartenvorverkauf über www.artig-buer.de



https://artig-buer.de/veranstaltungen/karten%2520vorverkauf.html



Dieser Text wurde erstellt von:

Rolf Linge

ArtIG Kunst & Kultur Interessengemeinschaft e.V.