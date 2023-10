Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die 1. Herren empfing in der 2. Bezirkslasse die SpVg Fürstenau und machte beim 9:1 kurzen Prozess. Lediglich im Doppel mussten Wolfgang Schilling und Niklas Kohlenbach dem Fürstenauer Spitzendoppel nach fünf hart umkämpften Sätzen gratulieren. Ähnlich umkämpft waren lediglich die Einzel von Kohlenbach und Berthold Schlüter. Alle anderen Spiele gingen mehr oder weniger glatt an unsere Mannschaft.



Die 1. Damen hatte zum Saisonauftakt in der Bezirksoberliga die Damen von BW Langförden zu Gast. Obwohl die Gäste verletzungsbedingt nur zu Dritt antreten konnten, hielten sie die Partie lange offen und lieferten unseren Damen einen couragierten Fight. Der 8:5 Endstand zeigt, dass Langförden ohne das personelle Handicap durchaus ein Unentschieden hätte erreichen können.





Dieser Text wurde erstellt von:

Thomas Derks

SV Hesepe/Sögeln