Durch die Corona-Krise mussten die Fußballsenioren lange auf ein Wiedersehen mit den Ehemaligen warten. Nun möchten wir alle plus 60-iger herzlich zu einem Wiedersehensfest am Montag, den 23. Oktober 2023, ab 15.30 Uhr in den Saal der TSG Burg Gretesch, Helmut-Stockmeier-Str.3, 49086 Osnabrück einladen.

Es wird das erste Zusammenkommen aller ehemaligen Aktiven, Trainer, Schiedsrichter und Funktionäre aus Stadt und Land Osnabrück sein. Geplant ist von von 15.30 bis 18.30 Uhr. Es gibt Kaffee und Kuchen und gegen Abend wird gegrillt. Das kühle „Blonde“ wird nicht fehlen.

Namentliche Anmeldung nur an: peter.mueller@nfv.evpost.de oder per WhatsApp an hpm-werbung@t-online.de Der Fußballkreis Osnabrück freut sich auf ein Wiedersehen mit den Ehemaligen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Peter Müller, Kreis-Ehrenamtsbeauftragter NFV Kreis Osnabrück