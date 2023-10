Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

In unserer Mitgliederausstellung bieten wir Mitgliedern, Freundinnen und Freunden des Vereins die Möglichkeit, ihre Werke bei uns in Dissen zu präsentieren. In diesem Jahr wird die Jubiläumsausstellung „25 Jahre KuK SOL e.V.“ in die Mitgliederausstellung integriert.



Freuen Sie sich auf eine interessante Ausstellung, die je über 2 Etagen im KuK-Haus und in der benachbarten Villa Blavius stattfindet.

Im Erdgeschoss des KuK-Hauses erleben Sie die Erfolgsgeschichte unseres Vereins. Die Besucherinnen und Besucher werden die Gelegenheit haben, auch ihre eigenen Geschichten, die sie mit dem KuK SOL erlebt haben, zu erzählen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch!



Im Obergeschoss des KuK-Hauses und in der Villa Blavius erwartet Sie eine abwechslungsreiche, mit viel Herzblut gestaltete Ausstellung mit Werken unserer Mitglieder. Die gemeinsame Vernissage findet in der Villa Blavius statt.



Termin: 20. Oktober (Vernissage in der Villa Blavius um 18:30 Uhr) bis 19. November 2023

Ort: KuK-Haus und Villa Blavius, Am Krümpel 1a + 1, 49201 Dissen

Öffnungszeiten: Sonntags 14:00 bis 17:00 Uhr

Der Eintritt ist frei.



Dieser Text wurde erstellt von:

J. Hellweger

Kunst und Kultur im Südlichen Osnabrücker Land e.V.