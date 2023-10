Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Den ersten Treffer nach knapp über einer gespielten Minute erzielten die Emdener Gastgeber. Auch danach blieben die Hausherren bis zum 6:6 in der zehnten Minute in Führung. TuS-Trainer Kai Golchert machte später deutlich, woran dies lag: „Heute haben wir im Endeffekt die schlechteste und peinlichste Leistung der letzten Jahre gezeigt. Gerade in der ersten Halbzeit, wo wir 19 Tore kassiert haben, weil wir zu inkonsequent und unbeweglich in der Abwehr agiert haben. Einfacher kann man den Gegner ja nicht zu Toren einladen.“



Von der allgemein schlechten Leistung nahm Golchert auch sich selbst und seinen Trainer-Partner Mateusz Chylinski nicht aus. Lediglich Magnus Borcherding, der erst vor kurzem nach einer längeren Verletzungspause wieder eingestiegen war, bescheinigte er mit sieben Treffern ein „gutes Spiel“.



Golchert betont: „Die heutige Niederlage haben wir uns selbst zuzuschreiben. Dennoch ist mir aufgefallen, dass in Zweifelsfällen fast immer zugunsten Emdens entschieden wurde.“



So fielen die einzigen Platzverweise der Partie auf der Bramscher Seite. Kurz nachdem es mit 19:15 in die Halbzeit gegangen war, reagierte TuS-Kreisläufer Marcel Golchert nach einem Zweikampf unbesonnen und wurde anschließend direkt vom Feld gestellt.



Trotz eines 22:18-Rückstandes zu diesem Zeitpunkt konnten sich die Bramscher nochmal heranarbeiten und führten kurz vor dem Ende der Partie mit 28:30. Dann kam es wieder zu einer Abfolge, die laut Golchert „typisch für unsere eigene Unzulänglichkeit heute“ war.



Jan Wendtes Abschlussversuch über die Außenbahn führte zu einem Tempogegenstoß der Emdener, die auf 29:30 verkürzten. Anschließend versuchte es einer der Hausherren selbst über Außen und kollidierte dabei mit Wendte. Laut Golchert „eher eine Fehlentscheidung, da der Spieler mit seinen Beinen in Jan hineinspringt“. Die Schiedsrichter sahen dies anders, entschieden auf Platzverweis für Wendte und Strafwurf für die HSG. Diesen nutzten die Emdener zum 30:30-Endstand.



Die Hasestädter haben nun eine Woche Spielpause um die Partie aufzuarbeiten. Anschließend geht es dann zum TV Georgsmarienhütte.



Für den TuS Bramsche spielten: Magnus Borcherding (7 Tore), Lars Meyer (7), Marc Clausing (3), Mateusz Chylinski (3), Marcel Golchert (3), David Remme (2), Nick Schädel (2), Jan Wendte (2), Michel Ortland (1), Alexander Brockmeyer, Maik Emmich, Maurice Strubbe sowie Kai Golchert und Daniel Kellermeier (beide Tor).



Dieser Text wurde erstellt von:

Andreas Schüßler

TuS Bramsche