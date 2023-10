Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Offiziell wurde die Abteilung am 7. August 1973 gegründet. Sie ging aus einer Schulmannschaft hervor, in der 14- und 15-jährige Jugendliche in der kleinen Sporthalle Gellenbeck trainierten. Diese Gruppe fand in Horst Gregor einen engagierten Trainer, Betreuer und Abteilungsleiter.



Nach vielen erfolgreichen Jahren schlossen sich die Handballabteilungen der Spvg. Gaste-Hasbergen und der Spvg. Niedermark im April 2011 zur Handballspielgemeinschaft SG Teuto Handball zusammen. Auch im Jubiläumsjahr macht die SG Teuto Handball durch starke Jugendarbeit sowie erfolgreiche Damen- und Herrenmannschaften auf sich aufmerksam.



Das Jubiläum wird am Samstag den 16. Dezember 2023 in den beiden Niedermarker Sporthallen gefeiert. Ab 14.00 Uhr beginnt das Programm für die Nachwuchsmannschaften, der Abend steht dann ganz im Zeichen der Erwachsenen. Dazu eingeladen sind alle aktiven und ehemaligen Handballspielenden, die alle ihren Anteil an der erfreulichen Entwicklung der Abteilung in den zurückliegenden 50 Jahren hatten und haben.



Interessierte melden sich bitte per Mail unter 50-Jahre-Handball@spvg-niedermark.de.

Damit wir am 16. Dezember möglichst viele Ehemalige begrüßen können, bitten wir die Leser dieser Zeilen um Weitergabe an andere Handballfreunde, insbesondere an die, die nicht im Einzugsbereich dieser Zeitung wohnen.





Dieser Text wurde erstellt von:

Spielvereinigung Niedermark