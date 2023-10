Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Der Aufstieg in die NRW-Gruppenliga 4 ist geschafft. Die Mannschaft der Altersklasse 50 II vom Golfclub Schultenhof Peckeloh hat in den 6 Gruppenspielen von Beginn an mit konstant guten Ergebnissen gezeigt, dass sie in die 4. Liga aufsteigen will. Mit 4 Tagessiegen und 2 zweiten Plätzen wurde mit 34 von maximal 36 Punkten der Aufstieg gesichert. Die Mannschaft blickt mit Zuversicht und großen Erwartungen auf die nächste Saison im Jahr 2024. Zweiter in der Gruppe wurde das Team vom Golfclub Senne Gut Welschof mit 30 Punkten.



Für die Mannschaft der AK 50 I war der Klassenerhalt das Saisonziel in der Gruppenliga 5.A. Mit 18 Punkten, und damit nur 3 Punkte hinter dem Zweitplatzierten am Ende den 5. Platz und sicherte sich den Verbleib in der Klasse. Mannschaftskapitän Jens Diekmann war hoch zufrieden mit dem guten Teamgeist und den Leistungen beider AK 50 Mannschaften.



Auch die übrigen beiden Mannschaften des Clubs haben ihre Spielzeit 2023 beendet. Die erste Mannschaft erreichte in ihrer Gruppe der Deutschen Golf Liga konstant an jedem Spieltag 2 Punkte und wurde mit 8 Punkten Dritter in ihrer Klasse.



Die Mannschaft der AK 65 um Mannschaftskapitän Wilfried Mittendorf lag in der Gruppenliga 4.A am Ende mit 13 Punkten auf dem 5. Platz. Aber das Saisonziel, einen Abstieg zu verhindern, war trotz einiger Ausfälle von Spielern erreicht. Nicht nur Gerd Meier aus Warendorf und Ladis Üveges aus Sassenberg hoffen, in der nächsten Saison wieder in der Spitzengruppe mitzuspielen





Dieser Text wurde erstellt von:

Mediaabteilung

Golfclub Schultenhof Peckeloh e.V.