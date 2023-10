Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Welche Arten von Opferschutz gibt es? Welche Art des Opferschutzes wird am häufigsten

in Anspruch genommen? Wie ist die aktuelle Lage in den Beratungsstellen? Was kann die Politik unterstützend leisten?

Diese und viele weitere Fragen wollen wir



am Donnerstag, den 19. Oktober 2023

ab 18.30 Uhr auf dem Spitzboden

in der Lagerhalle Osnabrück, Rolandsmauer 26, 49074 Osnabrück



gemeinsam mit Frau Havliza, den Gästen auf unserem Podium und Ihnen in einer Talk-Runde diskutieren.



Für die Talk-Runde haben neben Frau Havliza ihre Teilnahme zugesagt:

Maike Ahlrichs - Polizeiinspektion Osnabrück

Danica Pletz - Weisser Ring e. V.

Burkhard Teschner – Gefährdetenhilfe Diakonie Stadt u. Land Osnabrück

