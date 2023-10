Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Das nächste Highlight, die Landesmeisterschaften auf der Kurzbahn (25-m-Bahn) stehen an - am 4. & 5. November direkt nach den Herbstferien. Die besten Schwimmer Niedersachsens treffen sich im „historischen“ Stadionbad Hannover am Maschsee. Direkt vom Parkplatz neben dem H96-Stadion oder vom Schützenplatz nebenan der Gang zum imposanten Schwimmbad alter Bauart mit guter oder eher weniger Vorbereitung auf diesen wichtigen Event.

Für die jugendlichen emsländische Leistungsträger geht’s weniger um die „Quali“ für die „Deutschen“ in Wuppertal 14 Tage danach. Nein, bei den meisten Emsländern zählt ein guter Platz - vielleicht eine Medaille, aber am besten ein Titel, der Möglichkeiten bei der Sportlerehrung und der Sporthilfe Emsland ermöglicht.

Gute Chancen eröffnen sich für einige Talente:

So für die 16-jährige Sofie Gügelmeyer aus Dalum, die eine glänzende Vorstellung in Osnabrück bot. Aber auch Finja Kruthoff, Laura Vehns und Top-Schwimmer Fabio Berendes aus Emsbüren werden ganz vorn mitmischen.

Jette Sophie Schmid aus Haren zusammen mit Marcel Knevel, Sophia Mört und Marius Hollen sind für gute Plätze prädestiniert.

Aber auch die Kreisstädterin Sophie Heymann ist in Rücklage konkurrenzfähig.

Felix Kruth von den Wasserfreunden aus Völlen-Papenburg will gut dabei sein.

Nicole Heidemann (TV Meppen) und Hendrik Schmitz (Sigiltra Sögel) sind außen vor und eine sichere Bank im offenen Bereich.