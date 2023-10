Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Mit 90 Starts inklusive drei Staffeln steigen die Leistungsträger des SV Haren am Wochenende am meisten auf die Startblöcke des Nettebadbades, dessen Olympic Pool auf 25 m Länge reduziert wird. Dabei fehlt am ersten Tag ihr „Star“ Marius Hollen. Der 19-jährige tritt also auch nicht über seine Paradestrecke, die 200 m Freistil an, wo er bei den Norddeutschen Meisterschaften im Frühjahr so eindrucksvoll für Furore gesorgt hatte. Dafür startet Hollen über 100 m Freistil (3. gemeldet) und 200 m Rücken (2.) chancenreich.

Mit nur vier Meldungen weniger (inklusive 3 Staffeln) schwingt der TV Meppen seine blaue Flagge – zudem durch seine absoluten Topschwimmern, Nicole Heidemann und Felix Berling. Beide sind eindeutige Titelanwärter: Sie über alle drei Bruststrecken und er beim Freistilsprint. Aber auch Sophie Heymann liegt im Medaillenbereich über 100 m Rücken. Ihren Frauenstaffeln wird wohl nur durch die starken Delmenhorster Nixen Einhalt geboten.

Mit 63 Starts sind die Wasserfreunde Völlen-Papenburg sehr gut vertreten, gefolgt von den gleichnamigen aus Dalum. Hier schnuppert Sofie Gügelmeyer als erst 16-Jährige deutlich an den vorderen Platzierungen in Schmetterlingslage sowie 200 m Lagen. Sie könnte durchaus auf dem offenen Treppchen landen. In der Jugendwertung kann natürlich auch ihr 12-jähriger Bruder Jonas wieder glänzen.

Die SG Freren schickt einmal mehr aussichtsreich ihre kleinen Talente 39-mal ins Wasser. Der Nachbarverein, der SV Concordia Emsbüren (30 Starts), schickt mit DSV-Jugend-Vizemeister Fabio Berendes aussichtsreich über die Brustdisziplinen an den Start. Auch Laura Vehns kann durchaus erfolgreich im Schmetterlingssprint mitmischen.

Der SV Sigiltra Sögel, der 29 Meldungen abgegeben hat, baut auf seine herausragenden Protagonisten. Brustschwimmer Jan Fährmann, der in den letzten Tagen kränkelt, aber vor allem auf Rücken- und Schmetterlingsass Hendrik Schmitz. Gerade Hendrik ist Favorit über 100 m Rücken und 50 m Schmetterling.

Der SV Blau-Weiß Lingen (14 Starts) freut sich über die Entwicklung von Jan Richtering im Brustschwimmen und hofft auf weitere Steigerung. Der Haselünner SV (10) traut Aushängeschild Sarah Deters einigen zu. Der nach langer Durststrecke wegen Hallenbadschließung reduzierte SC Twist gab sieben Meldungen ab.

Dieser Text wurde erstellt von:

Klaus Hüsing

Kreisschwimmverband Emsland