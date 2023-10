Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Nur Sechs Teams aus Niedersachsen reisten am 1. Oktober ins Hallenbad am Gymnasium nach Lohne, um den Sieger in der Landeswertung des Vorkampfes Niedersachsen/Bremen sowie die Finalticktes für das 26. Bundesfinale des Deutschen Mannschaftswettbewerbs der Masters zu ermitteln. In einem kurzweiligen und stimmungsvollen Wettkampf setzte sich auch dieses Jahr erwartungsgemäß Titelverteidiger Waspo Nordhorn mit 17.654 Punkten als Sieger der niedersächsischen Wertung durch.

Die Grafschafter, die auf Weltmeister Bernd Horstmann verletzungsbedingt verzichten mussten, setzen sich aber trotzdem an Platz eins in der Fernwertung vor der SG Dortmund und sind wahrscheinlich im Finale am 4. November in Heidelberg dabei. Bisher hatte allerdings nur NRW ihre Landesmeisterschaft in Münster. Alle anderen Bundesländer kämpfen in den nächsten Wochen um die Finalplätze.

Platz 2 der niedersächsischen Wertung ging an das Team des Ausrichters TSV Quakenbrück. Mit 16.687 Punkten müssen die Artländer noch etwas auf einen der 18 begehrten Finalplätze hoffen. Auch sie mussten krankheitsbedingt ihre Mannschaft umstellen und zwei Ausfälle kompensieren.

Die beste Leistung schwamm Heiko Boknecht über 200m Brust (2:45,27) mit sehr starken 926 Punkte. Bei seinen drei Starts erzielte er insgesamt 2.482 Punkte, dies war die beste männliche Leistung. Rang drei belegte mit 14.783 Punkte die SGS Hannover. Es folgten der W98 Hannover (14.150), die Startgemeinschaft Winsen/Luhe-Stelle = SG Wiste (13.895), sowie der SV Garbsen (13.010).

Insgesamt erzielten die Teilnehmer:innen der sechs Teams auf Grund der im vergangenen erneut deutlich verbesserten Deutschen Rekorde signifikant weniger Punkte. Die Deutschen Rekord zum Stand 31.12.2022 bilden die Referenz (1.000 Punkte).



Für den QTSV waren im Hallenbad des Gymnasium in Lohne folgende Sportler aktiv: Ronald Horrmann, Hartmut Anneken, Heiko Boknecht, Christina Spiske, Andreas Himmelreich, Carina Czienskowski, Christina Tapken, Martin Kesse, Ulrike Nestmann und Bohdan Savun. Aus Bremen hatten dieses Jahr leider keine Mannschaften gemeldet.

Dieser Text wurde erstellt von:

Heiko Boknecht

TSV Quakenbrück - Schwimmabteilung