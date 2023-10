Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Teilnehmer waren die 15 Kreisauswahlen des Bezirks von Ostfriesland bis ins südliche Emsland und die U11 des VfL Osnabrück. Gespielt wurde in vier Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften. Die jeweiligen Gruppenersten spielten dann in der Hauptrunde den Turniersieger aus.

In der Vorrunde ging es für Jungs der Auswahl Emsland-Süd um die Trainer Ingo Schröder und Uwe Lowak im ersten Spiel gegen die Kreisauswahl aus Jade-Weser-Hunte Jade. Nach nervösem Beginn übernahmen die Jungs aus dem Emsland schnell die Initiative und gewannen letztlich deutlich mit 4:1.



Im zweiten Spiel ging es gegen die U11 des VfL Osnabrück. Es entwickelte sich ein hochklassiges Spiel indem die Lila-Weißen zweimal einen Rückstand egalisieren konnten. Den Schlusspunkt setzten dann aber erneut die Emsländer mit dem verdienten 3:2 Siegtreffer im vielleicht besten Spiel des Turniers. Gegner im letzten Vorrundenspiel war die Auswahl aus Cloppenburg. Das Spiel endete 3:3 was den ersten Platz der Vorrunde für das Team Emsland-Süd bedeutete.



In der Hauptrunde der vier Gruppenersten standen neben dem Team Emsland-Süd noch die Kreisauswahlen der Grafschaft Bentheim, Emsland-Nord und Jade-Weser-Hunter Weser. Der Sieger wurde im Modus jeder gegen jeden ausgespielt. Im ersten Spiel der Hauptrunde wurde zunächst die Auswahl von der Weser mit 2:1 besiegt. Im zweiten Spiel kam es zum Derby gegen Emsland-Nord. Im erwartet engen und emotionalen Spiel konnten sich die Jungs aus dem Süden mit knapp 4:3 durchsetzen.

So kam es zu einem echten Endspiel gegen die Kreisauswahl Grafschaft Bentheim, welche ebenfalls ihre ersten beiden Spiele in der Hauptrunde gewonnen hatte. Noch vor wenigen Wochen hatten die Bentheimer den Funktionsspieltag ungeschlagen für sich entscheiden können. Doch an diesem Sonntag waren die Kicker aus dem südlichen Emsland nicht zu schlagen. Aufgrund einer geschlossenen Mannschaftsleistung wurde das Endspiel ganz souverän und auch in der Höhe verdient mit 4:1 gewonnen.



Somit wurde die Kreisauswahl Emsland-Süd ungeschlagen und mit nur einem Unentschieden Bezirksmeister der Auswahlmannschaften 2023. Dass die Jungs von Emsland-Nord letztlich knapp hinter der Grafschaft einen sehr guten dritten Platz erzielten verdeutlicht noch mehr das hohe Niveau der Talentförderung im gesamten Emsland. An diesem Nachmittag gab es sehr viele glückliche Emsländer im schönen Oldenburger Land.

Dieser Text wurde erstellt von:

NFV-Kreis Emsland

Kreisfußballverband Emsland