Die Geschäftsführer Richard Buschermöhle und Siegfried Krupp haben sich auf den weltweiten Handel mit jungen landwirtschaftlichen Gebrauchtmaschinen spezialisiert, die von Kettenkamp in die ganze Welt gehen. Traktoren, Erntemaschinen, Teleskoplader und einiges mehr wird vor Ort aufbereitet und beispielsweise nach Chile, Kirgisien, in die Mongolei oder nach Südafrika geliefert. Die Anwesenden erhielten durch die Geschäftsführer einen interessanten Einblick, auch in die Herausforderungen im Geschäftsalltag.

Bürgermeister Reinhard Wilke berichtete außerdem aus der Gemeindepolitik, insbesondere über die aktuellen Arbeiten zum Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP), das der Landkreis Osnabrück bis zum Jahr 2025 fertiggestellt haben muss, und das Thema Windenergie/mögliche Windparks in Kettenkamp. Mit Wurst vom Grill und Klönschnack klang der interessante Abend aus.

Dieser Text wurde erstellt von:

Reinhard Wilke

CDU Kettenkamp