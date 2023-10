Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ein Letzte Hilfe Kurs beim amb. Hospizverein e.V. in Bramsche bereitet interessierte Personen, Vereine oder Gruppen auf den Umgang mit sensiblen Lebenssituationen vor, vermittelt Basiswissen und macht Mut zur einfühlsamen Begleitung. Er findet statt am 12.10.2023 von 17-21 Uhr und am Welthospiztag 14.10.23 von 09-13 Uhr Uhr im Hospizbüro an der Münsterstr.16 in Bramsche.

„Manche empfinden Angst und Scham, wenn sie sich den Themen Tod und Trauer annähern oder mit Angehörigen und Freunden über das Lebensende reden wollen. Es sind oft Unsicherheiten und Ängste,“ so Elfriede Haarannen und Grit Beimdiek, sie sind ausgebildete Kursleiterinnen und geben seit drei Jahren die Kurse über den Verein.



„So wie es Erste Hilfe gibt, gibt es auch einfache Grundsätze der letzten Hilfe. Man muss kein Superheld sein, um in der Sterbebegleitung unterstützend ein paar Handgriffe zu tun. Einfach da sein kann ganz schön schwer sein, aber man kann es lernen,“ führt die 1. Vorsitzende des Hospizvereins Beimdiek aus.



Die Idee zu diesem Kompaktkurs hatte der Palliativmediziner Dr. med. Georg Bollig, der im Jahre 2008 mit seinem Team dieses Modell auf den Weg brachte und die Kursleiter/innen national und international ausbildet. Das Ziel ist, Menschen die Angst vor dem Tod zu nehmen und Tipps zu geben, wie man schwerkranke Angehörige, Nachbarn, Freunde die letzte Etappe ihres Lebens so angenehm wie möglich gestalten kann.

In vier Themenbereiche erhalten die Teilnehmer Antworten zu aufkommenden Fragen:

Wer entscheidet für mich im Notfall? Was passiert in der letzten Lebensphase?

Welche Beschwerden können auftreten?

Muss der kranke Mensch essen und trinken, auch wenn er das nicht möchte?

Was kann ich zur Linderung von Beschwerden tun?

Von welcher Einrichtung vor Ort bekomme ich Unterstützung? Wo erhalte ich Hilfe in Zeiten von Abschied und Trauer?



Der kostenfreie Kurs ist für jeden Laien ohne Vorkenntnisse, aber auch für Interessierte aus dem Gesundheitswesen und bietet Raum für Austausch und eigene Fragen rund um das Thema. Anmeldungen und weitere Infos bei Grit Beimdiek, 05461/ 72469, grit.beimdiek@gmx.de und Elfriede Haarannen, 05466/1351, Mail: arnold@haarannen.de

Dieser Text wurde erstellt von:

Elfriede Haarannen

amb. Hospizverein Bramsche e.V.