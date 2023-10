Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Nach einer erfolgreichen Schachsaison 22/23 startet der Schachklub Meppen nun nach der Sommerpause erneut durch. Am 02.09.2023 startete die neue Ligasaison. Während die erste Mannschaft in der Bezirksliga mit 5:3 gegen den SV Osnabrück 2 gewinnen konnte, mussten die dritte und vierte in der ersten Runde das obligatorische vereinsinterne Duell in der Kreisklasse gegeneinander austragen, wobei die dritte Mannschaft sich mit 2,5 zu 1,5 durchsetzen konnte. Am darauf folgenden Sonntag ging es für die Jugendlichen direkt weiter zum Sparkassen-Cup nach Steinfurt, einem Schnellschachturnier bei dem Timon Cramer einen starken 12. Platz von 54 Teilnehmenden erreichen konnte.



Zusätzlich zu den Erwachsenenmannschaften, in denen auch viele Kinder und Jugendliche mitspielen, hat der Schachklub in dieser Saison auch das erste Mal eine Jugendmannschaft in der Landesklasse West gemeldet. Das Saisonziel der ersten beiden Mannschaften ist der Klassenerhalt. Die erste Mannschaft, die erst seit der letzten Saison in der Bezirksliga spielt, hat hierfür mit drei Punkten aus den ersten beiden Spieltagen bereits den Grundsteig gelegt.



Der Schachsport insgesamt erlebt aktuell einen Popularitätsboom in Deutschland. Viele Schachspieler, insbesondere Jugendliche, haben in der Corona-Zeit online mit dem Spielen angefangen und kommen nun in die Vereine. Gleichzeitig hat Deutschland mit dem 18-jährigen Vincent Keymer das erste mal seit Jahrzehnten einen Spieler in der absoluten Weltspitze vertreten und die Analysen seiner Partien gegen Spitzenspieler wie Magnus Carlsen werden auf Youtube tausendfach geklickt. Der Schachsport ist also längst nicht mehr nur ein „Spiel der alten Männer“, sondern ist für alle Menschen gleichermaßen interessant.

Wir würden uns auch freuen, wenn wir neben unserer neuen Jugendmannschaft in den nächsten Jahren auch eine Frauenmannschaft im Ligabetrieb an den Start bringen könnten. Am Sonntag, dem 08.10 führt der Schachklub Meppen daher einen Tag der offenen Tür durch, bei dem Schachinteressierte den Verein vor Ort kennen lernen können. Die Veranstaltung wird vom DOSB gefördert, wodurch nagelneues Spielmaterial zur Verfügung steht. Es wird die Möglichkeit geben, ein von erfahrenen Schachspielern geleitetes Training zu besuchen und an einem kleinen, für Anfänger geeigneten Turnier teilzunehmen, bei dem es einen Pokal und weitere Preise zu gewinnen gibt.

Die Veranstaltung findet in den Spielräumen des Schachklub Meppen in der Betlehemgemeinde, Albert-Schweizer-Weg 5 in Meppen von 13 bis 17 Uhr statt.

Dieser Text wurde erstellt von:

Marius Nürenberg

Schachklub Meppen