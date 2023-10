Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Was macht das Segelfliegen aus? Was reizt einen Segelflieger auch nach fast 40 Jahren an diesem Hobby? Was macht den Flugplatz zu so einem besonderen Ort? Die beiden Redakteure Andi Gervelmeyer (Radio) und Thorsten Gunther (Fernsehen) haben sich auf den Weg zur Alten Ems nach Borsum gemacht, um diesen Fragen nachzugehen.

Der Verein mit seinen 45 Mitgliedern hieß die beiden vor zwei Wochen willkommen. Beim morgendlichen Briefing der Piloten wurde der anstehende Flugtag besprochen. Die Fragen drehten sich um das Fliegerische aber auch um die persönliche Motivation, diese anspruchsvolle Sportart zu erlernen und sie immer wieder neu für sich zu entdecken. Und weil sich die meisten Fragen beim Mitfliegen von selbst beantworten, durfte ein Mitflug im Segelflugzeug nicht fehlen. So ging es dann im Flugzeugschlepp bei bestem Segelflugwetter hinauf auf 800 m Höhe zu einem spannenden Interview unter den Wolken über dem Emsland.

Was die beiden dort erlebten und welche Antworten sie von dem Segelflieger bekamen, war am Samstag, 30. September, zu erfahren. Der Hörfunkbeitrag wird auf NDR1 zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr in zwei Teilen gesendet. Der Fernsehbetrag ist dann ab 19.30 Uhr in „Hallo Niedersachsen“ auf N3 zu sehen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Rainer Altmeppen

Segelflugverein Aschendorf-Herbrum e.V. / www.alte-ems.de