Das Vereinsheim im Artlandstadion hatte zur Freude aller nur noch wenige freie Plätze, als Thomas Kruse als Veranstaltungsleiter die Versammlung begrüßte und durch das Prozedere führte.



Letztendlich hatten Thomas Kruse und Florian Ellermann als 1. und 2. Vorsitzender bereits frühzeitig erklärt, ihre Ämter im Jahr 2023 abgeben zu wollen.



Die Staffelübergabe ging denn in dem stimmungsvollen Abend im Vereinsheim des QSC doch sehr geschmeidig und ohne Überraschungen über die Bühne. Die Versammlung konnte die Vorstandsvorschläge Martin Portala (1. Vorsitzender), Christopher König (2. Vorsitzender), Andreas Mlitzke (3. Vorsitzender) und Thomas Kruse als neuen 4. Vorsitzenden einstimmig bestätigen.

Jochen Beylage wurde als Schriftführer wiedergewählt. Einzig vakant ist die Position des 1. Kassenwartes, wo der aktuelle Amtsinhaber Tobias Klimek aufgrund der Übernahme anderer Funktionen (Trainer einer Jugendmannschaft und Koordinator im Jugendbereich) sein Amt gerne zur Verfügung stellen möchte.

Der neue Vorstand hofft, den Posten des Kassenwartes doch zeitnah neu besetzen zu können. Eine externe Vergabe dieser Aufgabe würde finanzielle Mittel binden, die für andere Aufgaben dringend gebraucht werden.



Mit einem Präsentkorb verabschiedete die Veranstaltung unter lang anhaltendem Applaus dann schließlich Thomas Kruse, der seit 2009 die Geschicke als Vereinsvorsitzender des QSC lenkte, aber seit 2001 aktiv im geschäftsführenden Vorstand mitarbeitete. Toll ist, dass Thomas Kruse weiterhin bereit ist, seine Expertise als 4. Vorsitzender (Bereich Finanzen) in die Vereinsarbeit mit einzubringen.

Auch der bisherige Kassenwart Tobias Klimek wurde mit einem Präsentkorb und viel Beifall verabschiedet – wobei er dem Verein in anderen Positionen erhalten bleibt. Ein tolles Zeichen auch innerhalb des Vereines, wo es doch immer schwerer wird, Ehrenämter und Funktionerposten zu besetzen.



Und was hat der neue Vorstand nun vor? Wird alles sofort anders und womöglich besser?



Tatsächlich stagnierte die Vereinsarbeit beim QSC in den vergangenen Jahren. Auch Corona traf den QSC hart. In erster Linie zeigt sich das bei den Vereinsveranstaltungen, die spätestens seit diesem Zeitpunkt praktisch nicht mehr stattfanden.

Um unter anderem diesem Bereich wieder neuen Schwung zu verleihen und auch den QSC nach außen ansprechend zu präsentieren, soll zeitnah eine neue Homepage mit einer sogenannten Vereins-App der Öffentlichkeit die Möglichkeiten des Vereins zeigen.

Außerdem erhofft sich der neue Vorstand, dass aus dem Verein selbst Impulse auch für spartenübergreifende Veranstaltungen kommen.

Bei einem Fass Freibier klang dann auch der Abend stimmungsvoll auf der Anlage im Artlandstadion aus.

Dieser Text wurde erstellt von:

Martin Portala

Quakenbrücker SC