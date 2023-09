Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Traditionen sollen gepflegt werden - das dachte sich auch anfangs das Wetter und so starteten wir das Training wieder mit Regen und gingen dann aber über in den bestellten herrlichen Sonnenschein.

Den passenden Einstieg ins Renngeschehen lieferten 16 kleine Nachwuchsfahrer mit ihren Laufrädern. Mit jeder Menge Motivation und Spaß machten sie die Bahn unsicher und kämpften schon wie die Großen um die begehrten Finalplätze.

Danach starteten die Raceläufe der BMXer…186 Starter; davon 80 Falken…eine unglaubliche Zahl für unsere kleine Bahn.

Aber neben unseren Fahrern aus der OWL-Region kamen noch Gelsenkirchen-Buer, Vechta, Bremen, Bispingen, Ahnatal, Lehrte und Zeven mit einigen Fahrern dazu.

Die Fahrer waren in top Form, das Wetter passte und es konnten am Ende des Tages in der Tageswertung aber auch in der Gesamtwertung viele tolle Platzierungen geehrt werden.

Wir hoffen, dass es für alle Beteiligten ein gelungener Renntag war und freuen uns schon auf die nächste OWL-Saison.

Zurückblickend möchten wir nun noch allen helfenden Händen, beteiligten Vereinen, angetretenen Fahrern, allen KKs, Eltern, Trainern und allen, die wir evtl, noch vergessen haben, DANKE sagen.

Dieser Text wurde erstellt von:

Heike Dittrich

BMX-Club RaceHawks Melle e.V.