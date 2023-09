Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Hiermit wollen wir euch über unser Hobby Horsing Turnier im Oktober informieren - wir bieten zusammen mit Simke Hafft die Möglichleit einen Einblick & ein erstes Training im Bereich vom Hobby Horsing zu bekommen. Weitere Informationen werden über alle bekannten Kanäle zeitnah veröffentlicht. Das Hobby Horsing Turnier findet am 22.10.2023 in der Johann Ehrens Reithalle in Lathen statt.

Dieser Text wurde erstellt von:

Stefan Schubert

Reit- und Fahrverein Lathen und Umgebung e.V.