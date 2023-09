Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Nach der Auftakt Niederlage in Löningen, und dem verlegten Spiel gegen Lohne, veränderte sich die Aufstellung nicht, so starteten Arne und Alexander für den VOK. Der Gegner bot in Torsten Schulte ihren Topspieler von Beginn auf, an seiner Seite agiert Jürgen Brüning.



Torsten fand nicht so souverän in sein Spiel herein und verpasste es das ganze Spiel über eine Bahn komplett abzureißen. Nichtsdestotrotz kommt er auf gute 841/10 Holz. Dicht gefolgt von Jürgen der einen guten Startblock für die KSG mit 833/9 Holz komplettiert. Noch besser machte es Arne der sich zu Beginn absetzen konnte und den Vorsprung nicht mehr hergab. Mit 857/12 Holz sichert er sich die Tagesbestzahl und dazu die ersten beiden Wertungen. Alexander (799/5) verschläft hingegen die erste Halbzeit und verpasst am Ende die 800er Marke knapp. Somit blieb der VOK aber in Schlagdistanz zur KSG mit einem Rückstand von 18 Holz.



Im zweiten Block bekamen es Ingo und Josef mit Thorsten Hemker und Dennis Völkel zu tun. Thorsten musste sich durch einige Fehler mit 755/2 Holz begnügen. Ingo fehlte zunächst die Sicherheit in den Vollen sodass er jedes Mal im Räumen gezwungen war, dort spielte er aber gut mit und brachte durch gleichmäßige Ergebnisse 795/3 Holz auf die Anzeigetafel. Nach einer schwierigen ersten Bahn, konnte sich Josef dann steigern und kam auf 808/7 Holz. Bei Dennis sah es lange danach aus die verlorenen Hölzer von Thorsten auszugleichen, doch er verpasste durch die letzte Bahn sich ganz vorne einzuspielen und kommt auf 819/8 Holz. Somit lag der VOK nun mit 11 Holz in Front und auch für den Zusatzpunkt waren sie auf Kurs.



Im letzten Block sollten nun Christoph und Sebastian den Sieg nach Hause bringen. Dem entgegen standen Till Kirschbaum und Christian Kunk. Das Finale wurde kurios. Während Sebi einen insgesamt sehr starken Durchgang spielte und gerade auf Bahn 6 wichtige Hölzer herausstellte, kam Christoph gar nicht auf Touren und so bedeutete es zum ersten Mal seitdem Christoph (748/1) wieder beim VOK spielt die rote Laterne für ihn. Das was Christoph den Erwartungen zurück blieb, stach Sebastian aber nach oben hinaus und verfehlte nur knapp den ersten 12er der Saison mit 854/11 Holz. Es blieb zwar durchgehend eng, aber vor der letzten Bahn betrug der Vorsprung für den VOK ca. 40 Holz. Dieser schrumpfte aber noch gehörig dahin, da Till bei insgesamt 798/4 Holz auf der letzten Bahn erst durch eine Unterbrechung aus dem Lauf kam und so die nötigen Blanke nicht mehr spielte. Christian spielte durchgehend konstant ohne Ausreißer im gesamten genau 800/6 Holz. Somit bleiben am Ende 16 Holz Vorsprung für den VOK und somit ganz wichtige drei Punkte, bei einer Unterbewertung von 39:39 EWP. Wie vermutet konnte sich die KSG deutlich zum ersten Heimspiel steigern (+120 Holz), was die gute Leistung des VOK bestätigt.

Dieser Text wurde erstellt von:

Arne Schierbaum

Verein Osnabrücker Kegler e.V