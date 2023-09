Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am letzten Samstag, 23.09.2023, fand eine Kundgebung des Stadtelternrates im Rahmen der bundesweiten Proteste gegen die Bildungsmisere unter dem Motto „Bildungswende jetzt“ statt. Insgesamt gab es mehr als 20.000 Teilnehmende, davon in Osnabrück über 300.

Angesichts der katastrophalen Situation im Bildungsbereich geht es um die vier Hauptforderungen:

- Schulen müssen zukunftsfähig und inklusiv sein

- eine Ausbildungsoffensive angesichts von fehlenden 160.000 Lehrkräften und 300.000 Erzieher*innen

- Bildungsgipfel auf Augenhöhe aller an KiTa und Schule Beteiligten, incl. der Bundesregierung

- 100 Milliarden Sondervermögen für Bildung plus jährlich 10 des Bruttoinlandsproduktes





Nähere Informationen zu den Forderungen gibt es hier: https://bildungswende-jetzt.de/



Diese Forderungen wurden in Osnabrück unterstützt von dem KiTa-Fachverband, dem KiTa-Netzwerk Osnabrück, dem Stadtschülerrat, der Osnabrücker Initiative Schule im Aufbruch (OSIA), der GEW, dem DGB und der Handwerkskammer.

Ebenfalls unterstützend äußerten sich die drei anwesenden Landtagsabgeordneten von CDU, SPD und den Grünen, sowie ein Vertreter des Schulträgers.

Insgesamt eine kraftvolle Demonstration für eine Bildungswende zum Wohl unserer Kinder und damit der Zukunft der ganzen Gesellschaft.

Dieser Text wurde erstellt von:

Willi Vennemann (2. Vorsitzender)

Stadtelternrat Osnabrück