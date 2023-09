Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am 3. Oktober ab 9 Uhr findet der 2. Lonnerbecker Hallenflohmarkt in der Schützenhalle in der Einigkeitsstraße 2A im Bippener Ortsteil Lonnerbecke statt. Über 40 Aussteller haben sich in diesem Jahr angemeldet.

Unter dem Motto: „Lonnerbecke räumt auf!“ werden zahlreiche ausschließlich private Aussteller erwartet. Bei der Suche nach Schnäppchen oder wahren „Schätzen“ kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz: Kaffee und selbstgebackene Kuchen sowie Bratwurst vom Grill und diverse Kaltgetränke laden zum Verweilen ein. Angeboten wird alles, was das Trödelherz begehrt: Hausrat und Nippes, Bücher und Musik, Schmuck und Taschen, Retrokrimskrams, Kinderkleidung und Spielzeug.

Dieser Text wurde erstellt von:

Sandra Elbers

Schützenverein Lonnerbecke