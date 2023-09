Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Der Schachclub Papenburg geht allein mit vier Mannschaften mit je vier Spielern ins Rennen. Am ersten Spieltag trafen denn auch gleich die vier Mannschaften des Vereins aufeinander. Die 16 Schachspielerinnen und -spieler im Kindes- und Jugendalter lassen erkennen, dass für die Nachwuchsförderung in Papenburg viel getan wird.

Die Mannschaft von Papenburg 1 ging hochmotiviert in die Partien gegen Papenburg 3 und Papenburg 4. Und die Favoriten konnten die an sie gestellten Erwartungen erfüllen. Mit einem klaren Sieg von 3 zu 1 gegen Papenburg 3 und dem gleichen Ergebnis gegen Papenburg 4 zeigten sie ihre beeindruckende Spielstärke. Tobias Maennl, Johannes Ditz und Ciktor Chaykov konnten jeweils in beiden Partien Siege für ihre Mannschaft einfahren. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese jungen Talente im Laufe der Saison gegen die starke Konkurrenz in der Landesklasse West behaupten werden.

Papenburg 2 hingegen spielte zweimal unentschieden, sowohl gegen Papenburg 3 als auch gegen Papenburg 4. Dabei gewannen jeweils Christine Maiwurm und Eva Niehaus ihre beiden Partien für die zweite Papenburger Mannschaft. Aber auch Noah Fresemann überzeugte durch seine beiden Siege für die dritte Papenburger Mannschaft von seiner Leistungsfähigkeit. Der Erstklässler Robert Zitzer überraschte ebenso Mitspieler und Zuschauer mit seinen beiden gewonnenen Partien für Papenburg 4.

Es war beeindruckend zu sehen, wie selbst die jüngsten Spieler ihr Können unter Beweis stellten und wie konzentriert sie bei der Sache waren. Die Partien waren geprägt von großer Spielfreude, strategischem Denken und dem unbedingten Willen zu gewinnen.

Der Schachclub Papenburg ist stolz auf seine jungen Talente und sieht einer interessanten Saison in der Landesklasse West entgegen. Hermann Schmitz als Vorsitzender des Papenburger Schachclubs ist davon überzeugt, dass die Mannschaften mit zunehmender Turnierpraxis noch weiter zusammenwachsen und ihre Spielstärke kontinuierlich verbessern werden. Außerdem gebe es im Schachclub noch einige weitere junge Spielerinnen und Spieler, die auf ihren Einsatz in den nächsten Runden der Landesklasse West warten.

Die Schachfans dürfen sich also auf weitere herausfordernde Partien in dieser Saison freuen, bei denen die Mannschaften aus Papenburg noch für einige Überraschungen sorgen könnten. Bis zum nächsten Spieltag im November bleibt abzuwarten, wie sich die jungen Spielerinnen und Spieler entwickeln werden, aber eines ist sicher: Der Schachsport in der Region von Leer bis Osnabrück hat eine vielversprechende Zukunft vor sich.

Dieser Text wurde erstellt von:

Schachclub Papenburg e.V.