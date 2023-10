Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

„Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist das markante „Latte-Macchiato“ Gebäude entlang der Römereschstraße aufgrund seiner futuristischen Architektur, die seit seiner Fertigstellung im Jahr 2012 überregional bewundert wird und als beliebtes Fotomotiv dient, ein Begriff. Doch hinter dieser modernen Fassade, die enormes Potenzial hat, verbirgt sich noch viel mehr, von dem die meisten noch gar nichts wissen“, erklärte Max Assmann, Ortsvorsitzender der CDU, zu Beginn der Veranstaltung.



Lennard Koch, Geschäftsführer der Ost und Koch Immobilien GmbH, öffnete für rund 30 Teilnehmer des Ortsverbandes Türen und Tore des O.K. Businessparks Netter Heide und gewährte einen Blick hinter die Kulissen. Die Teilnehmer erhielten nicht nur faszinierende Einblicke in die moderne Architektur der Bürogebäude, sondern auch in die facettenreichen Logistikgebäude des Unternehmens.



„Die Ost und Koch Immobilien GmbH hat Bürogebäude und Arbeitsflächen geschaffen, die ein Höchstmaß an Flexibilität bieten. Die Büros sind nicht nur äußerst funktional, sondern setzen auch neue Maßstäbe in einer äußerst angenehmen Arbeitsumgebung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Osnabrück“, betonte Max Assmann, Ortsvorsitzender.



Der Bundestagsabgeordnete Dr. Mathias Middelberg unterstrich die Bedeutung der Entwicklung des Areals auf dem ehemaligen Gelände der Winkelhausen Kaserne: „Durch die vorbildliche Arbeit der Osnabrücker Unternehmerfamilien Ost und Koch, wurden innovative Büro- und Dienstleistungsgebäude entwickelt und umgesetzt, die die Stadt Osnabrück bereichern und weiterentwickeln“.



Zum krönenden Abschluss des Abends konnten die Teilnehmer die atemberaubende Aussicht von der Dachterrasse aus genießen. Hier erstreckt sich der Blick über das gesamte Gelände der Ost und Koch Immobilien GmbH bis hin zu einer beeindruckenden Panoramaaussicht über Osnabrück, den Hafen und den Piesberg.



„Wir bedanken uns bei Lennard Koch für seine Zeit und die Offenheit sowie bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleichermaßen. Wir freuen uns darauf, in Zukunft vermehrt öffentliche Veranstaltungen und Rundgänge durch unseren Ortsverband anzubieten und laden alle recht herzlich ein, beim nächsten Mal dabei zu sein“, so Assmann im Namen des Ortsverbandes abschließend.

Dieser Text wurde erstellt von:

Max Assmann

CDU Osnabrück - Ortsverband Haste, Dodesheide, Sonnenhügel