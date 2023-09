Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Das Marmeladenglas ist leer? Bevor Sie zum Glascontainer gehen: Verwandeln wir es in ein hübsches Windlicht. Bei dem Bastel-Projekt lernen Kinder spielerisch, was Upcycling bedeutet. Mit einer besonderen Technik basteln wir in kurzer Zeit individuelle Windlichter, die in der dunklen, trüben Jahreszeit goldene Leuchtpunkte setzen. Der Advent und das Weihnachtsfest kann kommen.



Bitte bringt saubere Gläser in verschiedenen Größen und entsprechende Teelichter mit.

Für Kinder im Grundschulalter



Termin: Freitag, 13. Oktober 2023, 14.00 – 17.00 Uhr, 3 Stunden

Teilnahmegebühr: € 10,-

Materialien werden gestellt.

Nur Verbindliche Anmeldungen möglich.



Anmeldung: per E-Mail unter kunstverein@kuk-sol.de oder telefonisch unter 05421-7128190.

Leitung: Vera Sprengkamp

Dieser Text wurde erstellt von:

www.kuk-sol.de

Kunst und Kultur im Südlichen Osnabrücker Land e.V.