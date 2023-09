Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die 1. Herren musste zum Saisonauftakt der 2. Bezirksklasse bei der TSG Burg Gretesch antreten. Die Gastgeber, verstärkt mit einem ehemaligen Zweitligaspieler, gehen als Mitfavorit in die Saison und präsentierten sich entsprechend stark. Die 2:9 Niederlage war ebenso klar wie verdient. Lediglich das Doppel Annette Mausolf/Dieter Clausing sowie Wolfgang Schilling im Einzel konnten ihre Spiele für sich entscheiden.



Besser in die Saison kam die 2. Herren in der 2. Kreisklasse:

Gegen die SG Achmer/Rieste II hieß es am Ende 7:2, wobei vier Partien erst im 5. Satz gewonnen werden konnten. Es war also enger und spannender, als es das reine Ergebnis aussagt.

Im zweiten Spiel gegen den TV Pente behielt die Mannschaft aufgrund der Überlegenheit in den Doppeln knapp mit 7:4 die Oberhand.

Dieser Text wurde erstellt von:

Thomas Derks

SV Hesepe/Sögeln