Einen fantastischen Eindruck hinterließen die SG Freren und der TV Meppen beim Bezirksentscheid des Bezirksschwimmverbandes Weser-Ems im Mannschaftswettbewerb DMSJ als einzige teilnehmenden Vereine aus dem Emsland in Wietze, wo der diesjährige Bezirksentscheid zusammen mit dem Bezirksentscheid des Bezirksschwimmverbandes Lüneburg und dem Landesentscheid des Landesschwimmverbandes Bremen ausgetragen wurde. Um die Teilnehmerzahlen in der nicht so geräumigen Halle in passablen Grenzen zu halten, wurde die Veranstaltung wie auch schon in den vergangenen Jahren nach Altersgruppen geteilt. So schwammen am ersten Tag die Altersklassen D und jünger (ältester Jahrgang 2012), am zweiten Wettkampftag die Altersklassen C und älter (jüngster Jahrgang 2011).

Die SG Freren war mit einem vierköpfigen Team der Altersklasse Jugend D – weiblich am ersten Wettkampftag am Start. Es wurden die Staffeln 4 x 100 m Freistil, 4 x 100 m Brust, 4 x 100 m Rücken, 4 x 50 m Schmetterling sowie 4×100 m Lagen geschwommen.

Am Ende der fünf Strecken war es dann Silber in der Wertung „Bezirksschwimmverband Weser Ems“ der Altersklasse D! Welch ein Erfolg für die vier schwarz- gelben Sprinterinnen. Gerade Talent Noemi Menard, letzte Woche noch Silbermedaillen-Gewinnerin beim LSN Team Cup, freute sich auch hier wieder über Silber mit ihren Kolleginnen. Bester Wettkampf der vier war die 4 x 100 m Freistilstaffel, dort landetet sie mit 5:48.89 Minuten nur knapp hinter den Schwimmerinnen des Delmenhorster SV. Joyce Eilers glänzte über die Freistilstrecken, Hedda Tasche gab bei der Schwimmlage Brust den Ton an und Zarminah Scherzai ergänzte alle 5 zurückzulegenden Staffeln an diesem Tag mit Können und Durchhaltevermögen.

Schon nach Wettkampf 2 meldete der Trainer den zu Hause mitfiebernden Fans aus Freren: „Spannend hier mit der tollen Truppe!“ Das galt bis zum Ende, wo den Vieren die Silbermedaille umgehängt wurde.

Der TV Meppen war mit 4 Schwimmerinnen der Altersklasse Jugend C weiblich am zweiten Wettkampftag am Start. Es wurden die Staffeln 4 x 100 m Freistil, 4 x 100 m Brust, 4 x 100 m Rücken, 4 x 100 m Schmetterling sowie 4×100 m Lagen geschwommen.

Das Team mit Marlen Eckjans, Nele Geiger, Hermine Hemme und Fiona Streeck konnte in jeder Staffel die gemeldete Zeit zum Teil deutlich (bis zu 10 Sekunden) unterbieten. Das Team motiviert zu großartigen Zeiten. Gegen starke Konkurrenz reicht es in der Gesamtwertung aller 5 Staffeln zum 5. Platz.

Dieser Text wurde erstellt von:

Klaus Hüsing & Friedhelm Moormann

Kreisschwimmverband Emsland