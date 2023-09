Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Im Derby konnten beide Teams nicht auf einen vollständigen Kader zurückgreifen. Bei Bramsche standen mit Magnus Borcherding, Jonas Grass und Lars Meyer gleich drei bewährte Kräfte nicht zur Verfügung. „Das brachte natürlich einen entsprechenden Qualitätsverlust mit sich“, räumte TuS-Trainer Kai Golchert ein. Auf Bohmter Seite fehlte mit Patrick Buchsbaum der entscheidende Spieler in der Offensive.



Die Bramscher konnten ihre fehlenden Kräfte zunächst besser kompensieren. Ihre Trainer Golchert und Mateusz Chylinski sahen eine tolle Leistung. Vor dem formstarken Schlussmann Daniel Kellermeier stand die Abwehr der Hasestädter sehr gut und auch in der Offensive gelang es ihnen immer wieder sich freizuspielen. Dadurch ging es mit einer deutlichen 17:10-Führung in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel ging dieser Verlauf aber nur noch bis zum 21:12 so weiter. Danach wechselten die Bramscher etwas durch und traf vorn plötzlich das Tor nicht mehr. Auch in der Abwehr verlor man deutlich an Stabilität und hatte keinen Zugriff mehr auf das Bohmter Spiel. „Das war der Hauptgrund, warum wir unseren großen Vorsprung verloren haben“, gab Golchert später zu.



So schmolz der TuS-Vorsprung bis zum 22:19 auf nur noch drei Treffer zusammen. Anschließend nahmen die Bramscher Trainer eine Auszeit und ließen danach wieder die Anfangsformation ran. Hierdurch stabilisierte sich die Bramscher Leistung wieder etwas und am Ende stand ein 25:21-Sieg. Damit hat Bramsche die ersten drei Saisonspiele alle gewonnen. Golchert fasst zusammen: „Es war ein faires Spiel und die Stimmung auf der Tribüne war heute gut, aber wir sind noch bei unserer Topleistung angekommen. Und acht Tore in der zweiten Halbzeit sind deutlich zu wenig für unsere Ansprüche, da werden wir im Training den Finger in die Wunde legen.“



Dazu haben die Bramscher etwas Zeit, denn am kommenden Wochenende haben sie spielfrei. Anschließend kommt mit Bissendorf-Holte II ein echter Gradmesser in die Hasestadt.



Für den TuS Bramsche spielten: Marc Clausing (7 Tore), Alexander Brockmeyer (5), Michel Ortland (4), Jan Wendte (4), Mateusz Chylinski (3), David Remme (1), Nick Schädel (1), Henri Brauer, Maik Emmich, Yannik Frey, Marcel Golchert, Maurice Strubbe sowie Kai Golchert und Daniel Kellermeier (beide Tor).

Dieser Text wurde erstellt von:

Andreas Schüßler

TuS Bramsche