Bei strahlendem Sonnenschein hat die Meyerhofschule ein „zauberhaftes Sommerfest“ durchgeführt. In der vorangegangenen Projektwoche konnten alle SchülerInnen Zaubertricks kennen lernen und üben, so dass am Freitagnachmittag Zaubershows und parallel ein Spielefest stattfinden konnten.

Der Zauberer Oliver Jelias führte gut organisiert durch diese Tage und ließ die SchülerInnen wie die LehrerInnen an der Welt der Magie teilhaben und bei verschiedenen Tricks hinter den Vorhang schauen.

Angestoßen wurde das Projekt durch die großzügige Spende von Herrn Rolf Weinle. Über die Bürgerstiftung Bramsche hat H. Weinle schon mehrfach diverse Projekte bedacht und in diesem Jahr die Meyerhofschule unterstützt, da hier seine beiden Töchter zur Schule gegangen sind. „Ich mache das auch, um anderen ein Vorbild zu sein, die Bürgerstiftung zu unterstützen. Ich möchte mit gutem Beispiel vorangehen und andere inspirieren, auch etwas Gutes zu tun.“

VertreterInnen der Bürgerstiftung Bramsche haben sich auf dem Fest ebenso verzaubern lassen und betonten anschließend, dass sie sehr dankbar für solche Spenden sind. „Nur durch diese großzügige Unterstützung können wir die zahlreichen förderungswürdigen Projekte in Bramsche unterstützen.“

Die SchülerInnen der Meyerhofschule hatten dadurch eine Projektwoche, die sie sicherlich so schnell nicht vergessen werden.

Dieser Text wurde erstellt von:

Petra Szczepanek (Rektorin)

Grundschule Meyerhofschule