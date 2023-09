Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Andreas Hoppe betreibt seit vielen Jahren ein Fachgeschäft für Orthopädie-Schuhtechnik mitten im Herzen der Lingener Innenstadt. In seinem Ladenlokal in der Großen Str. 23 – direkt gegenüber vom Bio-Supermarkt Kornblume – bietet der gelernte Orthopädieschuhmacher-Meister viele verschiedene Leistungen an: Orthopädische Schuhe und Einlagen, Orthesen, Innenschuhe, Schuhzurichtungen sowie die Reparatur von herkömmlichen Alltags-, Sport- und Kinderschuhen. Weitere Infos sowie die Kontaktdaten findet ihr im Netz unter hoppe-schuhtechnik.de. Klickt euch doch mal rein!





Andreas wohnt zusammen mit seiner Familie in Altenlingen und unterstützt seit langer Zeit und mit großer Leidenschaft unseren ASV – insbesondere die Fußball-Jugendabteilung. Wenn immer etwas ist oder benötigt wird, dürfen wir uns an Andreas wenden. Wir sind sehr dankbar, solche Unterstützer bei uns im Verein zu haben!





Die Kids freuen sich schon, das nächste Mal im neuen Outfit auflaufen zu dürfen!





Auf dem Foto zu sehen sind Andreas (unten rechts) und Ehefrau Ute (unten links) Hoppe zusammen mit unserer E1 inklusive Trainer- und Betreuerteam.

Dieser Text wurde erstellt von:

Michael Kampling

ASV Altenlingen