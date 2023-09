„Wir von hier“ – das Lokalportal A-Junioren Spielgemeinschaft Nordhorn/Leschede/Salzbergen wird Weser-Ems-Pokalsieger im Tennis Von Wir von hier | 25.09.2023, 10:43 Uhr Foto: Anke Lomölder

Knapper Sieg im Finale in Oldenburg. In dieser Saison konnte die Mannschaft ohne Niederlage in der Regionsliga die Meisterschaft für sich bestreiten. Im anschließenden Pokalfinale setzten sie sich bis zum Finale ebenfalls ohne Niederlage durch.