Der barrierefrei nutzbare Platz bietet viel Raum für Genuss, Spaß und geselliges Beisammensein. Das Fest findet passend am Erntedanksonntag, dem 1. Oktober 2023 statt. Kulinarisch wird den Gästen wie gewohnt einiges geboten: Vielseitige Gerichte aus Kürbis und Kartoffeln, wie Kürbissuppe, Kartoffelpuffer, Bratkartoffeln, Kürbisbrot, Kürbisbowle oder Kürbismarmeladen sowie süß-sauer eingelegter Kürbis dürfen ebenso nicht fehlen, wie ein Getränkeverkauf und die klassische Bratwurst vom Grill. Am Nachmittag gibt es ein großes Küchenbuffet im Stiftshof und eine gemütliche Kaffeestube.



Da der Sonntag auch der Erntedanksonntag ist, wird das Fest um 11.00 Uhr mit einer Andacht eröffnet, um in diesem Rahmen „Danke“ für die vielen guten Ernten in diesem Jahr zu sagen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Posaunenchor während und nach der Andacht und der Musikverein Einhorn Leeden am Nachmittag. Speziell für die Kinder wird auch in diesem Jahr einiges geboten. Sie können wie gewohnt Kürbisse schnitzen, bunt gestalten oder in tolle Kürbisgesichter verwandeln. Außerdem können die Kinder sich nach ihren Wünschen schminken lassen. Der Knobeltisch für Jung und Alt wird natürlich nicht fehlen, auch die Popcorn-Maschine läuft sich schon warm.



Das Museumsteam des Heimatvereins wird interessierten Gästen stündlich Führungen durch das Stiftshaus und das Museum anbieten, so dass auch die schönen Räume des Heimatvereins in das Fest integriert werden. Es wird zudem einen Infopoint zum Projekt „Rückführung Töpferofen“ geben. Wie bereits in der Presse berichtet, ist die Rückführung des rund 670 Jahre alten Töpferofens aus dem Habichtswald in Leeden für das kommende Jahr geplant. Der Ofen ist ein einzigartiges Zeugnis der wirtschaftlichen Entwicklung unserer Region im Spätmittelalter und ein besonderer Teil der Leedener Geschichte. Die Rückführung wird neben der Errichtung des Stiftsmuseums eines der größten Projekte in der Vereinsgeschichte sein und das Projektteam freut sich dazu auf einen regen Austausch mit den Gästen.



Alles in allem ein tolles Programm und die Organisatoren laden herzlich ein, ein paar schöne Stunden zum informieren, genießen, klönen und nettem Zusammensein zu verleben.

Dieser Text wurde erstellt von:

Iris Schnepper

Heimatverein Leeden - www.heimatverein-leeden.de