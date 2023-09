Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Derbygegner Bramsche und Bohmte haben vor dem ersten Aufeinandertreffen in der neuen Saison etwas gemeinsam: es gab Veränderungen auf der Trainerbank. Während bei den Bramschern Mateusz Chylinski einstieg und nun mit Kai Golchert ein Trainerteam bildet, löste bei Bohmte Andreas Köppe den langjährigen Trainer Ludger Emke ab.



Golchert dazu: „Mit Köppe haben sie etwas Aufbruchsstimmung erzeugt, da es sich um eine interne Lösung handelt. Gegen ihn habe ich schon gespielt, als ich frisch zu den Herren kam.“



Mit dem TV gab es in den vergangenen Jahren immer wieder enge Spiele. Entsprechend weiß Golchert zu berichten: „Bohmte ist bekannt für eine starke Abwehr und ein schnelles Umschaltspiel über ihren Linksaußen Marcel Wolff. Im Angriff läuft seit Jahren alles über ihren besten Mann Patrick Buchsbaum. Wie wichtig er ist, hat man gesehen, als er im Mai gegen uns gefehlt hat, da haben wir zum ersten Mal seit Jahren deutlich gewonnen.“ Damals siegten die Hasestädter auswärts mit 28:43.



Auch in der aktuellen Saison hat das TuS-Team beide Partien gewonnen. Dennoch merkt Golchert an: „Wir sind in beiden Spielen nicht annähernd an unsere Topleistung herangekommen. Deshalb wollen wir uns in diesem Spiel steigern, unsere Abwehr so kompakt wie in den ersten Spielen halten, aber im Angriff zur alten Stärke der Vorsaison zurückfinden.“



Bei diesem Vorhaben hat das Bramscher Trainerduo noch einige Fragezeichen im Kader, da der Einsatz einiger Leistungsträger noch ungewiss ist und sich erst kurzfristig entscheidend.

Dieser Text wurde erstellt von:

Andreas Schüßler

TuS Bramsche