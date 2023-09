Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Als ganzheitliche Gedächtnistrainerinnen aktivieren und unterstützen Sie die kognitive Leistungsfähigkeit von Menschen.

In unser 3-teiligen Ausbildungsreihe erhalten Sie das notwendige Wissen und geeignete Methoden, um Einheiten zum ganzheitlichen Gedächtnistraining selbstständig zu konzipieren und durchzuführen. Sie lernen viele Übungen zu den verschiedenen Hirnleistungen kennen, Sie erstellen eigene Übungen und bekommen Tipps und Anregungen, um abwechslungsreiche und unterhaltsame Stunden zu gestalten. Außerdem erfahren Sie auf verständliche Weise die wichtigen Grundlagen über die Funktion des Gehirns und neueste Erkenntnisse über Lernen und geistige Fitness.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www-keb-os.de Kursnummer: ZOKA3016 und unter Tel: 0541 3586874

Dieser Text wurde erstellt von:

Trainerinnen für ganzheitliches Gedächtnistraining arbeiten mit Schulkindern, in der Erwachsenenbildung, in Pflege- und Rehaeinrichtungen oder in der Ergotherapie.