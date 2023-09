Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Im Rahmen der bereits 2018 vom Landessportbund Niedersachsen initiierten Aktion „Ehrenamt überrascht“ wird das Engagement von Personen jenseits der Ehrungsordnungen gewürdigt. Es ist schon der 6. Aktionszeitraum von April bis Oktober 2023, der angeboten wird. So sollen Engagierte im Sportverein wertgeschätzt und deren freiwilliges Engagement öffentlichkeitswirksam dokumentiert werden. So können vielleicht auch weitere Personen zur Übernahme von ehrenamtlicher Tätigkeit motiviert werden. Seit Beginn der Aktion sind bisher niedersachsenweit knapp 1.900 freiwillig Engagierte gekürt worden. Im Golfclub Emstal haben diese Ehrung 2018 Walter Piekenbrock und 2020 Heinrich Feitsma erfahren. Der Vorstand des Golfclubs konnte dazu das Präsidiumsmitglied des Landessportbundes und Präsidenten des Kreissportbundes und Ortsbürgermeister von Altenlingen Michael Koop ebenso begrüßen, wie den Headgreenkeeper des Vereins Thomas Holt und die Witwe des verstorbenen Christoph Stöckler, Andrea Stöckler. Im Juni 2021 stellten die Hobby-Imker und Golfclubmitglieder Christoph Stöckler und Peter Kaß drei Bienenvölker hinter die Maschinenhalle zwischen den Bahnen 4, 11 und 13 auf. Das Frühjahr 2021, genauer der Mai, war sehr nass und kalt. Eine Königin aus den Beständen der beiden Imker begann mit einem Teil des Bienenvolkes zu schwärmen, konnte aber eingefangen werden und fand so ihren Weg auf das Golfclubgelände. Im ersten Jahr gab es noch keinen Honig. Ab dem zweiten Jahr handelte es sich dann aber um ein „Wirtschaftsvolk“, das im Juni eine erste und sechs Wochen später eine zweite Honigernte möglich machen sollte.

Anfang 2022 verstarb Christoph Stöckler. Wir werden ihm ein würdiges Andenken bewahren und ehren ihn auf diese Weise posthum. Peter Kaß hat die Arbeit auf dem Golfplatz alleine fortgeführt. Von den ersten drei Völkern waren nun im zweiten Jahr noch zwei zu Wirtschaftsvölkern herangewachsen. Anfang Juni gab es eine erste Honigausbeute. 80 kleine Gläser konnten mit frisch geschleudertem Honig von Peter Kaß befüllt werden. Sie wurden zugunsten der Jugendkasse verkauft. Peter Kaß hat Mitte Juni mit seinem 8-jährigen Enkel zwei Ableger auf dem Golfclubgelände gegründet. Man war gespannt, ob diese Züchtung erfolgreich sein würde. Peter Kaß in seinem Bericht im Jahr 2023:“

„Die Arbeit wird nicht weniger. Wir freuen uns Dich, Peter, in unseren Reihen zu haben,“ so die Präsidentin Dröge.“ Dein Engagement fügt sich perfekt in das Profil des Golfclubs „Golfen im Einklang mit der Natur“ und wird sicherlich Eingang finden in die Bestätigung der nächsten Gold-Re-Zertifizierung des DGV (Deutscher Golfverband) Projektes „Golf und Natur“.

Dieser Text wurde erstellt von:

Gunda Dröge

Golfclub Emstal e.V., Lingen