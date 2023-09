„Wir von hier“ – das Lokalportal Wo trainieren die Leistungensschwimmer des Emslandes: out oder indoors? Von Wir von hier | 22.09.2023, 08:30 Uhr Foto: Klaus Hüsing

Eine Saison in den Freibädern des Emslandes endet jetzt. Eine, die die Schwimmer gerade mit dem Wetter im Spätsommer nicht unzufrieden zurückläßt. Mallorcafeeling inklusive. Aber was ist mit Swimming in Seen und Flüssen? Auch im Winter?