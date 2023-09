Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Start war am Freitag, dem 15.9. auf der Aschenbahn in Aschendorf mit der erfolgreichen Premiere des Spendenlaufs im Rahmen der Jahresfeier des TUS Aschendorf zu dessen 110-jährigem Bestehen-organisiert vom Förderverein! Rund 50 Aktive liefen bis zu 30 Runden. Durch eigene Sponsoren der Läufer/innen, sowie der S+H Zimmerei + Holztechnik GmbH & Co. KG und der Dachdeckerei Schneider wurden rund 2.500 € für der Verein Leben ohne Lepra, der freiwilligen Feuerwehr Aschendorf, der Jugendarbeit des TuS Aschendorf und der eigenen LG erlaufen.



Die weibliche U16 der LG befand sich da schon in Fallersleben, wo am Samstag die Niedersachsenmeisterschaft im Blockmehrkampf anstanden. Bei diesem 5-Kampf müssen die Grundisziplinen 100m Weitsprung und Hürdenlauf absolviert werden und zudem zwei weizre Wettbewerbe. Die können als Block Lauf mit 2000 m und Ballwurf, Block Sprint /Sprung mit Hochsprung und Speerwurf oder Block Wurf mit Kugel und Diskus frei gewählt werden.



Aus erhofften 1-2 Medaillen wurden am Ende starke 5! Mit gleich 4 Athletinnen war die LG im Block Lauf angetreten, wo sich Leonie Suermann in der W15 mit starken Leistungen Gold holte. Schwester Sophie stand dem mit Silber im Block Lauf der W14 kaum nach und auch Emma Kaltwasser sicherte sich im ebenfalls hart umkämpften Block Sprint/Sprung der W14 als beste Hochspringerin in der entscheidenden letzten Disziplin Silber. Und auch im Block Wurf gab es eine Medaille durch Anna-Lena Renner, die sich mit durchweg sehr stabilen Ergebnissen Bronze sicherte.



Zusammen mit einer ganz starken Alena Eiting als 4. im Block Lauf der W14 und ergänzt durch Platz 7. von Anna Magnus im Block Lauf der W15, die als Ersatzfrau wie die anderen mehrere neue Einzelbestleistungen aufstellte, war damit hinter dem überragendem SV Werder Bremen auch die Vizemeisterschaft in der Mannschaftswertung vor dem Mitfavoriten VFL Eintr. Hannover „eingetütet“.



Zeitgleich startete eine kleine Wurfgruppe der LG als Gast in Aurich bei den dortigen Ostfrieslandmeisterschaften. Bei den Frauen holte sich Magdalena Dekic einen Doppelsieg im Hammerwurf (47,79 m) und mit Jahresbestleistung (34,96m) im Diskuswurf. In der U23 glänzten Merle Lücht und Anneke Vesper mit einem Doppelerfolg im Kugelstoßen (11,45/10,36 m) und Diskuswurf (41,39/25,70) sowie Platz 2 durch A.Vesper im Hammerwurf (33,28).



Am Sonntag war die LG dann Ausrichter des 32. Nachwuchssportfestes im Papenburger Waldstadion. Mit gut 60 Helfern mussten da zunächst am frühen Morgen etliche Reinigungs, - und Aufbauarbeiten erledigt werden, bevor dann um 10.30 Uhr 18 Vereine mit fast 150 Kindern der U12 und14 in einer kleinen Zeremonie ins Stadion einmarschierten. Von 11.00 bis 16.00 Uhr wurden dann über 400 Starts in den verschiedenen Wettbewerben absolviert. In einem Einlagewettbewerb der U20 beeindruckte Torbens Prepens (TV Cloppenburg) im Stabhochsprung mit 4,20 m.



Alle Ergebnisse und Fotos dazu unter https://www.lg-papenburg-aschendorf.de/

Dieser Text wurde erstellt von:

Hermann-J. Meyer

LG Papenburg-Aschendorf