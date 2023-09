Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am Kirmeswochenende geben sich die talentiertesten niedersächsischen Nachwuchsspieler in Oesede ein Stelldichein: In der Glückaufsporthalle am Südring spielen die besten 16 Mädchen und Jungen in den Altersklassen bis 13 und bis 19 Jahre das diesjährige Landesranglistenturnier des Tischtennis-Verbands Niedersachsen aus. Besonders die Spiele der Jungen 19, die überwiegend bereits in den Oberliga- und Regionalligamannschaften ihrer Vereine aktiv sind, lassen hochkarätigen Tischtennissport erwarten. Abteilungsleiter Carsten Krieger hat mit seinem Orgateam alles unternommen, um für beste sportliche und organisatorische Bedingungen zu sorgen. Spielbeginn ist am Samstag um 11:00 Uhr und am Sonntag um 09:00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Dieser Text wurde erstellt von:

Uwe Heuer

Sportfreunde Oesede e. V.