Am 10. Juli ging es für die Gruppe mit dem Reisebus und der Fähre von Amsterdam-Ijmuiden nach Newcastle in Großbritannien. Der erste Tag auf der Insel führte die Reisenden nach Beamish in das North of England Open Air Museum, wo sie in historischer Atmosphäre einen Einblick in die Lebens- und Arbeitsbedingungen des 19. und 20. Jahrhunderts in Nordostengland gewinnen konnten. Anschließend ging es weiter in die Partnerstadt Todmorden, wo die Bramscher von ihren Gastfamilien herzlich empfangen wurden und den ersten Abend mit ihnen verbrachten.



In den folgenden Tagen erwartete die Gruppe ein abwechslungsreiches Ausflugsprogramm. Dazu gehörten Besuche in Little Germany in Bradford, die viktorianische Mustersiedlung Saltaire, eine Tagesfahrt nach Leeds und eine ausgedehnte Wanderung in den malerischen Yorkshire Dales. Nach einer entspannten Auszeit in den Gastfamilien am Samstag genossen alle einen geselligen Abend mit gemeinsamem Abendessen – eine perfekte Gelegenheit, um Geschichten auszutauschen, Erlebnisse zu teilen und die Städtepartnerschaft zwischen Todmorden und Bramsche in Anwesenheit des Bürgermeisters von Todmorden und aller Gastfamilien zu pflegen.



Die Reise wurde abgerundet mit zwei Übernachtungen in Norwich, verbunden mit einer Stadtbesichtigung und Fahrten in die Küstenorte Cromer und Southwold, bevor es am 18. Juli mit der Nachtfähre von Harwich wieder auf das europäische Festland ging.

Dieser Text wurde erstellt von:

Günter Nannen

Verein zur Pflege von Städtepartnerschaften e.V.