Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Nach den Doppeln stand es 1:1; Hehemann/Tüpker hatten beim 3:0 Erfolg kaum Probleme gegen Muschak/Lippold, während Kalinowski/Richter sich gegen Pörtner/Seifert bemühten, aber beim 1:3 letztlich ohne Chance waren. Leider merkte man Jannik Hehemann gegen Seifert den Trainingsrückstand etwas an. So lag er schnell 1:2 Sätze zurück. Als das Spiel im vierten Satz bereits als verloren galt kämpfte Jannik sich zurück und führte im entscheidenden 5. Satz 10:6 ehe dieses Spiel tatsächlich verloren ging. Der gegnerische Spitzenspieler Fynn Pörtner tat alles um Oliver Tüpker im Schwanenweiher zu versenken und führte schnell mit 2:0 Sätzen. Doch Oliver kämpfte sich ins Spiel und gewann schließlich mit 3:2. Filip Kalinowski kam gegen Jannis Lippold überhaupt nicht ins Spiel, gewann zwar den zweiten Satz verlor aber mit 1:3. Im Spiel von Noah Richter gegen den Ex-Oeseder Alexander Muschak ging es hin und her, bevor bei einer deutlichen Führung von Noah im 5. Satz der gegnerische Schiedsrichter das Heft in die Hand nahm. Er zählte Noah einen gewonnenen Punkt ab und verunsicherte diesen derart, dass Noah den Satz und somit das Spiel verlor.

Nun folgten 2 spannende und hochklassige Spiele in denen sich einerseits Jannik gegen unseren ehemaligen Oberligaspieler Fynn mit 3:0 durchsetzen konnte und andererseits Oliver gegen Marcel Seifert, der jeden Zentimeter der Spielbox kennengelernt hat, mit 1:3 verlor. Filip kämpfte, ackerte und zauberte, hatte aber bei seinem 1:3 gegen einen überragenden Alexander Muschak das Nachsehen. Im letzten Spiel des Abends gewann Noah gegen Jannis mit 3:0, konnte aber die Gesamtniederlage mit 4:6 im Derby nicht mehr verhindern. Ein Schlagabtausch dieser Güte hätte durchaus mehr Zuschauer verdient gehabt. Nur einige Schlachtenbummler aus Dissen fanden den Weg in die Glückaufhalle, sodass unser Fanblock incl. Kuhglocke alles für die Mannschaft getan hat, auch wenn es am Ende nicht reichte. Unsere 1. Herren fährt am kommenden Sonntag zum ersten Auswärtsspiel dieser noch jungen Saison zur Punktgleichen Mannschaft aus Marklohe II.

Dieser Text wurde erstellt von:

Carsten Krieger

Sportfreunde Oesede e. V.