Die Vereinsmeisterschaften der Tennisabteilung des SC Epe/Malgartens fanden in diesem Jahr im September ihr Ende. Bereits im August starteten die verschiedenen Gruppen in die Vorrunden. Wer sich hier durchsetzen konnte, durfte ins Halbfinale und anschließend ins Finale einziehen. Alle Finalspiele wurden an einem Tag ausgetragen, wodurch viele Vereinsmitglieder sich trafen, um bei den spannenden Spielen zu zuschauen. An dem Tag steht besonders der Spaß und der Austausch der Vereinsmitglieder im Vordergrund.

Die verschiedenen Konkurrenzen waren in diesem Jahr Herren-Einzel, Herren-Doppel, Damen-Doppel und Mixed-Doppel.

In einem sehr spannenden und ausgeglichenem Herren-Einzel konnte sich dieses Jahr Niklas Vortmann gegen Dennis von der Heide durchsetzen. Die Sieger beim Herren-Doppel hießen Florian Kaboth und Marcel Buchmann (Gegner: Dennis von der Heide und Tobias Kohlhoff). Beim Mixed-Doppel konnten sich Lisa Endebrock und Dennis von der Heide gegen Enya Müller und Timo Mutert durchsetzen. Das Damen-Doppel konnten Enya Müller und Carla Brink für sich entscheiden, gegen Luisa und Britta Schwarznecker.

Insgesamt war es ein sehr schöner Tag. Ein großes Dankeschön geht an unsere Sportwartin Rosi Strupat für die tolle Organisation, wie in jedem Jahr!

