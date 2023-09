Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Am Morgen, bei sonnigem und warmen Wetter, machten sich die Teilnehmer mit dem Mountainbike oder Gravelbike auf den Weg der 3 Strecken. Von den Mountainbikern gab es durchweg nur Lob für diese Veranstaltung und einen schönen gemeinsamen Abschluss am Sportgelände Schüttenheide. Ein paar Hinweise, bezüglich Beschilderung bei steilen Abfahrten, werden wir mit aufnehmen und im nächsten Jahr berücksichtigen.



Vielen Dank an die vielen Helfer, die zum Gelingen dieser tollen Radsportveranstaltung beigetragen haben. Ohne euch wäre dieses nicht möglich gewesen.



Die 29. CTF-Wadenkneifer findet am Sonntag 08. September 2024 statt.

Dieser Text wurde erstellt von:

Frank Möller

TuS Engter - Radsportabteilung