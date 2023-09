Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Völlig verrückt! Über 200 Spieler:innen gingen an den Start.

Das Feld teilte sich am Samstag in:

143 Herren

19 Junioren

30 Damen

und 5 Juniorinnen.



Am Sonntag gingen dann nochmal:

125 Herren

29 Damen

16 Junioren und

5 Juniorinnen an den Start.



Vom deutschen Vizemeister, den Bulldogs Wolfenbüttel, über den deutschen Einzelmeister Mitja Gustorf bis hin zu Spielern aus der Dartsparte vom VFL Wolfsburg, der Eintracht aus Braunschweig oder auch Hannover 96 waren alle da Die Dartselite aus Niedersachsen versammelte sich in Holdorf.

Und das mit dem SV Hesepe/Sögeln als offiziellem Ausrichter.

Wirklich ein tolles Wochenende und ein toller Schritt für unsere Abteilung!



Nach der Abteilungsgründung im Jahr 2019, haben wir dies in so kurzer Zeit nicht für möglich gehalten. Und das nächste große Event steht schon auf dem Plan.

Im kommenden Jahr, am Osterwochenende, werden wir das letzte und 4. Ranglistenturnier des Dart-Verbands Weser-Ems ausrichten. Diesmal komplett in Eigenregie. Wir freuen uns schon drauf!



Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte an diejenigen richten, ohne die dieses Turnier nicht möglich gewesen wäre:

Ein ganz besonderer Dank gilt hierbei der Tiki Taka Bar in der Soccerhalle in Holdorf.

Karsten Lammers, selber Mitglied in unserer Abteilung und Inhaber der Bar mit seinem gesamten Team, übernahmen die Gastronomie beim Turnier.

Wir danken für die Unterstützung!



Außerdem möchte ich noch den anderen Helfern rund um das Turnier danken. Die da Namentlich wären:



Jannes Bremermann, Markus Gerik und Michael Herrlich, die alle mit mir und Karsten zum Team Tiki Taka Tournaments gehören. Danke euch für die Hilfe beim Aufbau am Freitag und auch Teils beim Abbau am Sonntag.

Torsten Stölting, der mit mir 2 Tage in der Halle dem NDV unter die Arme gegriffen hat.



Und schließlich für die ganze Hilfe beim Abbau noch: Willi, Marek und Frank mit seiner Frau!



Ich hoffe ich habe niemanden vergessen. Ich bedanke mich nochmal bei allen Beteiligten, die dieses Event für unsere kleine Abteilung so möglich gemacht haben!



Wir müssen das jetzt erstmal sacken lassen. Ihr hört von uns.

Dieser Text wurde erstellt von:

Malik Wunderlich

SV Hesepe/Sögeln