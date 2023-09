Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Bei spätsommerlichem Sonnenschein veranstaltete die Gemeinde Sögel am Freitag, den 15.09. ein Faires Marktfrühstück anlässlich der Fairen Woche 2023. Alle Bürgerinnen waren zu Kaffee, Tee und belegten Baguettes eingeladen. Das Frühstück wurde in Zusammenarbeit der Gemeinde Sögel, des Weltladens und der Steuergruppe Fairtrade Town organisiert.

Auch das Hümmling-Gymnasium als Fairtrade School wollte sich natürlich beteiligen und so gestaltete das Soziale Seminarfach von Frau Göddeker einen Infostand mit wertvollen Tipps zum diesjährigen Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“, das die Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt. Die Schülerinnen boten ein Quiz an und begleiteten die Marktbesucherinnen dabei, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck mithilfe von bunten Fußspuren und verschiedenen Selbsteinschätzungsfragen zu ermitteln. Flyer, Infomaterial und auch Rezeptbücher konnten ebenfalls am Stand mitgenommen werden. Unter tatkräftiger Unterstützung einzelner Religionsgruppen von Frau Schmitz und auch von Frau Bäker, die als Mitglied der Steuergruppe Fairtrade ebenfalls aktiv am Prozess und der Durchführung des Projektes seitens unserer Schule beteiligt war, gelang es, das Faire Frühstück auf dem Marktplatz zu begleiten und bei der Durchführung zu helfen. Das Event war gut besucht und man fühlte sich inmitten des bunten Treibens des Marktes bei Kaffee und Snacks sehr wohl! Für die Schülerinnen gab es von allen Betreibern und Teilnehmenden des Marktes ein großes Lob.

Vielen herzlichen Dank für den tollen Einsatz!

Dieser Text wurde erstellt von:

Christine Göddeker

Hümmling-Gymnasium