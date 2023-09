Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Nach der Begrüßung der 51 Teilnehmer aus dem gesamten Emsland, der Grafschaft Bentheim und Osnabrück begann Dr. med. Michael Greis mit seinem spannenden und ermahnenden Expertenvortrag „Sport und Ernährung - Relevanz für den Freizeit- / Breitensport?“. Er machte dabei deutlich, wie wichtig die tägliche Ernährung im Einklang mit dem Breitensport zu sehen ist.



Danach begann der sportliche Teil in verschiedenen Workshops. In drei Phasen konnten insgesamt neun Sportarten unter jeweiliger fachlicher Leitung ausprobiert werden. Beachvolleyball, Boule, Bubble Soccer, Dart, Luftgewehrschießen, Nordic Walking, Rollstuhlbasketball, Starker Rücken und Tennis gehörten zu den Wahlmöglichkeiten und wurden auch intensiv genutzt. Erstmalig gehörte mit dem Rollstuhlbasketball zum Männersporttag das Angebot einer Inklusionssportart. KSB-Präsident Michael Koop und SCB-Vorsitzender Reinhard Deermann probierten sich hier und schwärmten von dieser noch nicht so bekannten Sportart.



Nach zwei Workshops am Vormittag folgte ein weiterer Workshop nach dem kurzen Mittagssnack. Abgerundet wurde der sportliche Tag mit einem gemeinschaftlichen Essen. Hier hatten die SCBler Marco und Kathrin Mengering ordentlich aufgefahren. Neben Gegrilltem und Salate gab es Pulled Pork, Rinderfilet, gebratene Pilze und Zwiebeln. Der gesellige Ausklang der Teilnehmer aus Osnabrück, Papenburg, Sögel, Nordhorn, Oberlangen, Lahn, Meppen, Lengerich, Thuine, Emsbüren, Schapen, Bawinkel, Messingen, Geeste, u.a. ging bis in die späten Abendstunden.



Unter fachlicher Anleitung von Frank Gunia (KSB) gehörten die SCBler Marco Mengering, Jürgen Oberboßel, Susanne Klaka und Reinhard Deermann zum Vorbereitungsteam.

Dieser Text wurde erstellt von:

Reinhard Deermann

SC Baccum 1946 e.V.